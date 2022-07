Polonezul s-a alăturat deja lotului în turneul din Statele Unite ale Americii și așteaptă debutul pe Camp Nou.

"Bună ziua! Numele meu este Robert, sunt din Polonia și trăiesc la Barcelona", au fost primele cuvinte ale lui Lewandowski spuse în fața jurnaliștilor prezenți la eveniment.

"În fotbal este important să vrei să câștigi și cred că sunt în locul potrivit pentru asta. Sunt nerăbdător să marchez cât mai multe goluri. Trebuie să muncim foarte mult, dar există multă calitate la echipă.

M-am antrenat cu colegii mei și sunt pregătit să joc în următorul meci. Sper să marchez cât mai mult, asta e provocarea mea", a spus atacantul de 34 de ani.

50 de milioane de euro vor plăti spaniolii în schimbul atacantului polonez ajuns la 33 de ani. Mai exact, 45 de milioane de euro și alte cinci milioane de euro din eventuale bonusuri.

În cele opt sezoane petrecute la Bayern Munchen, Lewandowski are cifre impresionante. A fost de șase ori golgheter în Bundesliga (la care se mai adaugă încă un titlu din perioada petrecută la Dortmund) și a marcat de 344 de ori în 375 de partide pentru clubul bavarez.

