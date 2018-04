Nu s-a mai intamplat asa ceva de 16 ani! RECORDUL egalat de Barcelona in meciul cu Celta Vigo

Barcelona a egalat un record vechi de 16 ani in meciul cu Celta Vigo din etapa a 33-a din Spania.

Decizia lui Ernesto Valverde de a roti jucatorii a dus la situatie cu care Barcelona nu s-a mai intalnit de 16 ani. Partida din deplasarea de la Celta Vigo a fost prima dupa 16 ani in care Barcelona nu a avut in primul 11 un jucator crescut in La Masia.

Denis Suarez ar putea reprezenta oarecum o exceptie, dat fiind faptul ca mijlocasul in varsta de 24 de ani a jucat in perioada 2013-2015 la Barcelona B. Suarez este insa crescut de Celta Vigo si Manchester City la nivel de juniori.

Ultima data cand s-a mai intamplat asa ceva a fost pe 6 aprilie 2002 atucni cand Carles Rexach trimite in teren un prim 11 alcatuit din Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Rochemback, Cocu, Luis Enrique, Rivaldo, Saviola si Overmars.

Echipa trimisa in teren aseara de Valverde: Ter Stegen, Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne, Gomes, Paulinho, Coutinho, Denis, Alcacer si Dembele.

Celta Vigo - Barcelona s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. Dembele (min.36) si Alcacer (min.64) au marcat pentru catalani, in timp ce pentru gazde au inscris Castro (min.45) si Aspas (min.82).