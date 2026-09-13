Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Malaga 1-1: portarul român a scăpat victoria printre degete

Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Malaga 1-1: portarul român a scăpat victoria printre degete La Liga
SPORT.RO
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Ionuț Radu în poarta lui Celta Vigo nu a strălucit în partida cu Malaga din LaLiga.

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Celta Vigo a remizat în fața lui Malaga, scor 1-1, într-un meci din runda a 5-a din LaLiga. Pentru echipa lui Ionuț Radu a marcat Ferran Jutgla (41'), în timp ce oaspeții au înscris prin Adrian Nino (83').

Ionuț Radu, evoluție sub nivelul obișnuit în LaLiga

Celta Vigo a ratat victoria, după ce Malaga a egalat în ultimele minute ale partidei jucate pe terenul echipei lui Ionuț Radu.

Formația din Vigo este în căutarea primului succes din acest sezon, după ce a înregistrat în primele șase partide jucate patru remize și două înfrângeri.

Ionuț Radu a fost notat cu 5,9 de cotidianul Marca, după ce a primit un gol din două șuturi pe poartă. Portarul naționalei României nu a reacționat la lovitura de cap a lui Adrian Nino din minutul 83, venită în urma unui corner.

Celta e pe locul 14, fără victorie încă şi având 4 puncte. Malaga are doar trei puncte şi este ultima, a 20-a, în ierarhia din La Liga.

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Adversarii lui Radu din Europa League (Celta Vigo)

Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, va juca acasă cu Juventus Torino, Union Saint-Gilloise, Bournemouth şi Lillestrom şi în deplasare cu Marseille, Celtic, Omonia şi Hapoel Beer Sheva.

Meciurile din grupa Europa League vor începe la 16 septembrie.

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