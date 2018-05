"Neymar o sa fie foarte important pentru Real la anul". Un fost mare jucator al Realului, sigur de transferul care poate da peste cap fotbalul

Fostul mare mijlocas german Paul Breitner, jucator care a evoluat pentru Bayern Munchen si Real Madrid, e sigur ca Neymar va ajunge pe Bernabeu la vara.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Breitner a fost saptamana trecuta pe Bernabeu, la returul dintre Real si Bayern. El a fost invitat al clubului madrilen, pentru care a jucat intre 1974 si 1977.

Fostul mare international german, care a jucat de-a lungul carierei peste 250 de meciuri pentru Bayern si 84 pentru Real Madrid, a vorbit la revenirea in Germania pentru o televiziune de sport.

Breitner a surprins, declarand ca este destul de sigur ca Neymar va juca pentru Real Madrid din sezonul urmator.

"Neymar va fi foarte important pentru Real Madrid anul viitor", a spus Breitner.

In varsta de 26 de ani, Neymar a fost cumparat cu 222 de milioane de euro de PSG in vara lui 2017. Un an mai tarziu, recordul poate fi doborat.