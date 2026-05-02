Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine”

Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ronaldinho și Lionel Messi au format un duo legendar la FC Barcelona, în urmă cu 20 de ani.

TAGS:
Lionel MessiRonaldinhofc barcelonaMaxi Lopez
Din articol

Ronaldinho s-a retras în 2015, la Fluminense. În perioada 2003-2008, el a fost legitimat la FC Barcelona, echipă care l-a cumpărat de la Paris Saint-Germain pentru 32.25 milioane de euro și care l-a vândut la AC Milan pentru 24.15 milioane.

La doi ani de când s-a transferat Ronaldinho la FC Barcelona, la prima echipă a catalanilor a apărut un puști care a modificat mai târziu limitele fotbalului mondial: Lionel Messi. Primul gol al argentinianului a venit chiar din pasa brazilianului.

Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine”

  • Imago3128043
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Maxi Lopez, fostul atacant care a jucat la FC Barcelona sau AC Milan, dar care nu a bifat nicio selecție la prima reprezentativă a Argentinei, a rememorat momentul care l-a făcut pe Ronaldinho să recunoască jocul ingenios al lui Messi. Se întâmpla asta chiar în anul în care ”Dinho” a câștigat Balonul de Aur.

”La 16 ani, Messi putea să se descurce în fața jucătorilor mai în vârstă. Avea forță și viteză extraordinare. Ronnie îmi spunea: 'Omul ăsta e mai bun decât mine'.

Era foarte tânăr, foarte timid. Astăzi este un lider, dar în acele prime zile era un alt Messi. Deși, bineînțeles, a fost mereu foarte prietenos, mereu dispus să vină la grătare cu băieții mai mari”, a povestit Maxi Lopez, potrivit Marca.

Cât timp a jucat la FC Barcelona, Ronaldinho a câștigat Balonul de Aur (2005), a fost numit cel mai bun jucător de FIFA (2004, 2005) și cel mai bun jucător din Europa de UEFA (2006) și a câștigat UEFA Champions League (2006), două titluri în Spania (2005, 2006) și două supercupe (2006, 2007).

Două gemene născute la câteva minute distanță au aflat că au tați diferiți. Cum a fost posibil
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
ULTIMELE STIRI
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“
ACUM: Oțelul Galați - Metaloglobus 0-2 | Oaspeții fac spectacol! Două goluri după două bare ale gazdelor
Ofertă oficială a lui AC Milan pentru un star de la Bayern Munchen! Pe cine vrea Massimiliano Allegri
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă



Recomandarile redactiei
Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Ronaldinho a păcălit pe toată lumea! De ce a spus că se dezice de naționala Braziliei
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
stirileprotv Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

stirileprotv Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!