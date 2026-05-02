Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine”

La doi ani de când s-a transferat Ronaldinho la FC Barcelona, la prima echipă a catalanilor a apărut un puști care a modificat mai târziu limitele fotbalului mondial: Lionel Messi . Primul gol al argentinianului a venit chiar din pasa brazilianului.

Ronaldinho s-a retras în 2015, la Fluminense. În perioada 2003-2008, el a fost legitimat la FC Barcelona, echipă care l-a cumpărat de la Paris Saint-Germain pentru 32.25 milioane de euro și care l-a vândut la AC Milan pentru 24.15 milioane.

Maxi Lopez, fostul atacant care a jucat la FC Barcelona sau AC Milan, dar care nu a bifat nicio selecție la prima reprezentativă a Argentinei, a rememorat momentul care l-a făcut pe Ronaldinho să recunoască jocul ingenios al lui Messi. Se întâmpla asta chiar în anul în care ”Dinho” a câștigat Balonul de Aur.

”La 16 ani, Messi putea să se descurce în fața jucătorilor mai în vârstă. Avea forță și viteză extraordinare. Ronnie îmi spunea: 'Omul ăsta e mai bun decât mine'.

Era foarte tânăr, foarte timid. Astăzi este un lider, dar în acele prime zile era un alt Messi. Deși, bineînțeles, a fost mereu foarte prietenos, mereu dispus să vină la grătare cu băieții mai mari”, a povestit Maxi Lopez, potrivit Marca.

Cât timp a jucat la FC Barcelona, Ronaldinho a câștigat Balonul de Aur (2005), a fost numit cel mai bun jucător de FIFA (2004, 2005) și cel mai bun jucător din Europa de UEFA (2006) și a câștigat UEFA Champions League (2006), două titluri în Spania (2005, 2006) și două supercupe (2006, 2007).