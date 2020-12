Messi si-a gasit pereche! Cine este fotbalistul cu care starul argentinian de pe Camp Nou comunica PERFECT in teren! Cuplul de VIS a fost ideea lui Koeman

Ronald Koeman a incercat niste experimente la Barcelona, iar unele dintre ele au inceput sa dea roade.

Antrenorul a ajutat la formarea unei noi perechi de vis in atacul catalanilor. Olandezul i-a gasit "pereche" lui Messi dupa plecarea lui Suarez la Atletico Madrid.

Asa cum s-a vazut in meciul cu Valladolid, Lionel Messi si Pedri Gonzalez au comunicat perfect in teren, jucand foarte aproape unul de altul si reusind sa ii redea Barcelonei o parte din echilibrul cu care echipa isi obisnuise fanii.

Messi si Pedri vorbesc acelasi limbaj fotbalistic, iar acest lucru incepe sa faca diferenta in meciuri. De altfel, in meciul din a 15-a etapa din La Liga, Pedri i-a dat o pasa de gol sublima lui Messi, dupa o faza construita de intreaga echipa, in care catalanii au dat 20 de pase.

Apetitul lui Pedri pentru fotbalul de cel mai inalt nivel a fost exprimat inca de la sosirea pe Camp Nou. Tanarul fotbalist declara atunci ca isi doreste sa invete de la cei mai buni, facand referire la Messi.

Argentinianul pare a fi si el incantat de noul sau partener din echipa, care ii aminteste de inceputurile sale la Barcelona, Messi ajungand si el pe Camp Nou la varsta de 17 ani, la fel ca Pedri.