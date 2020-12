Prima reactie a lui Messi, dupa ce a depasit recordul legendar detinut de Pele! Calculele aproape imposibile facute de Gary Lineker

Argentinianul a marcat in minutul 64 golul de 3-0 si a depasit recordul de cele mai multe goluri marcate pentru un singur club. Brazilianul Pele era detinatorul vechiului record cu 643 de goluri marcate pentru Santos in perioada 1957- 1975.

"Cand am inceput sa joc fotbal, nu m-am gandit deloc ca voi depasi vreun record. Cu atat mai putin pe cel al lui Pele.

Pot doar sa le multumesc tuturor celor care m-au ajutat de-a lungul anilor, familiei, prietenilor si tuturor celor care ma sustin zilnic. Va imbratisez!", a fost postarea lui Messi pe Instagram.

Gary Lineker a reactionat dupa recordul incredibil a lui Lionel Messi.

"Pentru a bate recordul lui Messi de 644 de goluri, cineva va trebui sa aiba o medie de 43 de goluri pe sezon timp de 15 ani... pentru un singur club", a fost postarea pe Twitter a lui Lineker.

To beat Messi’s 644 goal record, someone will have to score an average of 43 goals a season for 15 years....for one club. ????