Jucatorul din Premier League infectat cu coronavirus afirma ca s-a vindecat! Ce spune fotbalistul

Fotbalistul lui Chelsea, Callum Hudson-Odoi, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Anuntul a fost facut de club, joi, intr-un comunicat in care spunea ca in ciuda infectarii cu Covid-19, jucatorul se simte bine.

Hudson-Odoi a anuntat vineri ca s-a vindecat, dar ca va ramane in izolare.

"Dupa cum stiti, am avut virusul in ultimele zile, iar acum m-am vindecat. Am urmat sfaturile medicilor si m-am izolat. Sper sa ne vedem curand si sa revin radpid pe teren. Aveti grija", a spus jucatorul.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!????????❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60