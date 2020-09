ULTIMA ORA: Ansu Fati a SEMNAT! Clauza de reziliere de 400 MILIOANE DE EURO pentru cel mai tanar marcator din nationala Spaniei

Ansu Fati a semnat in aceasta dimineata un nou contract cu Barcelona si a devenit oficial un jucator al primei echipe, anunta Marca.

Noua intelegere ii va creste si caluza de reziliere de la 170 de milioane de euro, la 400 de milioane de euro.

❗️ Since this morning, Ansu Fati is officially a first team player. The forward has signed the necessary paperwork, which automatically means his release clause is now set at €400m instead of €170m. Against Villarreal, he'll wear a first team number. [marca] pic.twitter.com/blAfRCoiqv