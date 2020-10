E MAGICIAN si cu aparatul foto! Ansu Fati a facut show pe gazon la sedinta foto a nationalei Spaniei! Cine l-a ajutat

La ultimul antrenament al nationalei Spaniei, Ansu Fati a decis sa ia rolul de fotograf si sa-i ofere colegului Sergio Reguilon sansa unei sedinte foto.

Ansu Fati a fost una din revelatiile sezonului 2019/2020, iar Sergio Reguilon a avut unul din cele mai bune sezoane din cariera alaturi de FC Sevilla cu care a castigat Europa League.

In ciuda faptului ca ambii au facut junioratul la echipe rivale, cei doi au o relatie foarte buna de prietenie. La ultimul antrenament al Spaniei cei doi au oferit un moment extrem de haios. Jucatorul Barcelonei s-a dus la un aparat foto de langa terenul de antrenament si i-a facut zeci de poze lui Sergio Reguilon. Ansu Fati a avut cateva probleme in a intelege cum functioneaza aparatul, dar in cele din urma s-a descurcat.

Sergio Reguilon: "Asa e bine?"

Ansu Fati: "Da!"

Fotbalistul Barcelonei a fost model pentru promovarea unei linii vestimentare a clubului Catalan. Spania va evolua marti seara contra Ucrainei, echipa contra careia Ansu Fati a reusit primul gol la nationala.