 ANUNT OFICIAL! Real Madrid a renuntat la urmasul lui Pepe!

Real Madrid l-a imprumutat pe Jesus Vallejo la Granada.

Fundasul in varsta de 23 de ani, Jesus Vallejo, nu intra in planurile lui Zinedine Zidane in acest sezon. Pentru a prinde meciuri in picioare, conducerea clubului a decis sa il imprumute la Granada. Vazut ca o piesa de baza in aparere, fundasul nu i-a convins inca pe cei de la Real Madrid ca se pot baza pe el. Acestia au emis un comunicat in care au anuntat imprumutul sau:

"Real Madrid si Granada au ajuns la un acord pentru imprumutul jucatorului Jesus Vallejo, pana la data de 30 iunie 2021".

Jucatorul a fost legitimat la Real Madrid din 2015, atunci cand a fost transferat de la Real Zaragoza pentru suma de 5 milioane de euro. Cota sa a scazut foarte mult in ultima vreme. La un moment dat, in anul 2017, cand a revenit dupa imprumutul la Eintracht Frankfurt, era cotat la 15 milioane de euro. De asemenea, tanarul spaniol a mai fost imprumutat sezonul trecut la Wolverhampton, acolo unde, din cele sapte meciuri, doar doua a evoluat in Premier League.

6 milioane de euro este cota de piata a fundasului, conform Transfermarkt.