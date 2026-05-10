GALERIE FOTO Hansi Flick, copleșit de emoții în El Clasico! Antrenorul a plâns în timpul momentului de reculegere

Barcelona - Real Madrid se joacă ACUM, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 35 din La Liga. 

Catalanii mai au nevoie doar de un punct pentru a deveni campioana Spaniei. 

Hansi Flick, în lacrimi la El Clasico

Chiar în dimineața meciului, antrenorul Barcelonei a primit o veste teribilă. Tatăl său a încetat din viață. Cu toate acestea, Hansi Flick, conștient de importanța partidei, a decis să rămână pe bancă la meciul cu Real Madrid.

A doua zi, tehnicianul german se va îndrepta spre țara sa natală pentru a participa la funeraliile tatălui său. 

Înainte de startul meciului, a fost ținut un moment de reculegere pentru tatăl lui Hansi Flick. Când cele două formații s-au aliniat la centrul terenului, întregul stadion a tăcut, iar pe Camp Nou s-a auzit doar o muzică tristă în timpul momentului.

Vizibil îndurerat după dispariția tatălui său, Hansi Flick a fost surprins de camerele de filmat cu ochii în lacrimi pe banca tehnică în timpul momentului de reculegere. 

