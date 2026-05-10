Barcelona - Real Madrid 2-0, ACUM! Nervii sunt întinși la maximum pe Camp Nou

Chiar în dimineața meciului, antrenorul Barcelonei a primit o veste teribilă. Tatăl său a încetat din viață. Cu toate acestea, Hansi Flick, conștient de importanța partidei, a decis să rămână pe bancă la meciul cu Real Madrid.

A doua zi, tehnicianul german se va îndrepta spre țara sa natală pentru a participa la funeraliile tatălui său.

Înainte de startul meciului, a fost ținut un moment de reculegere pentru tatăl lui Hansi Flick. Când cele două formații s-au aliniat la centrul terenului, întregul stadion a tăcut, iar pe Camp Nou s-a auzit doar o muzică tristă în timpul momentului.

Vizibil îndurerat după dispariția tatălui său, Hansi Flick a fost surprins de camerele de filmat cu ochii în lacrimi pe banca tehnică în timpul momentului de reculegere.