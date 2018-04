Gol DIVIN al lui Messi! Lovitura MAGICA a salvat-o pe Barcelona. VIDEO

Leo Messi a jucat numai 30 de minute la Sevilla.

N-a avut nevoie de mai mult pentru a lua din nou toti ochii! Sevilla a condus cu 2-0 pana in minutul 88. Apoi Suarez si Messi au salvat egalul pentru Barcelona in doar un minut. Leo a inscris superb, cu un sut minunat din afara careului pentru 2-2, in minutul 89.

Pentru Barcelona, urmeaza meciul cu Roma, miercuri seara, in sferturile Champions League. Sevilla are si ea treaba in Liga. O intalneste marti pe Bayern.