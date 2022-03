Goku Aubameyang! Eroul catalanilor pe Stantiago Bernabeu a sărbătorit cu stil victoria din El Clasico: ce semnificație are

Starul partidei a fost Pierre Emerick Aubameyang, cel care a fost decisiv la trei dintre cele patru reușite ale catalanilor.

Atacantul din Gabon a înscris două goluri, în minutele 29 și 50 și a oferit o pasă decisivă pentru Ferran Torres, care și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Datorită acestor reușite, Aubameyang a devenit al doilea jucător din istoria El Clasico care realizează o astfel de preformanță, după Alfredo Di Stefano, în octombrie 1953.

După marcarea celui de-al doilea gol, Pierre Emerick Aubameyang s-a bucurat într-un mod aparte și a adus un omagiu anime-ului Dragon Ball Z, ducându-și două degete la frunte, în timp ce în mâna stângă avea o minge roșie.

"Am avut o singură dorință, să câștigăm aici. M-am gândit mult la familia mea, la bunicii mei care nu mai sunt printre noi. Sunt bucuros că am reușit să marchez pentru ei astăzi", a declarat fotbalistul la finalul partidei.

Gigante! Aubameyang, do Barcelona, comemorou seu gol imitando o teletransporte do Goku e segurando uma Esfera do Dragão!

Dragon Ball sempre influenciando o mundo! pic.twitter.com/uovqPEu13X