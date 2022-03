”Am pregătit meciul foarte prost”. Ancelotti își asumă vina pentru dezastrul cu Barcelona

Tehnicianul italian și-a asumat în totalitate vina pentru înfrângerea cu 0-4 în fața Barcelonei și promite revanșa pe finalul sezonului în fața suporterilor. Real are șanse mari să fie campioană în acest sezon, iar în Liga Campionilor s-a calificat în sferturi, acolo unde o va întâlni pe Chelsea.

Carlo Ancelotti: ”Am pregătit meciul foarte prost”

”Barcelona a fost mai bună și merita victoria, nu am o problemă să îmi asum responsabilitatea pentru că eu am greșit în acest joc. Nu fac o dramă, știm cât de important este jocul cu Barcelona, mai ales pentru suporteri. Ne pare foarte rău dar trebuie să continupm, să ne antrenăm bine, să avem un echilibru mental. Această înfrângere ne va ”scufunda”, dar avem un avantaj de nouă puncte și trebuie să fim echilibrați.

Jucătorii erau foarte motivați pentru acest meci. Am jucat foarte prsot, eu am pregătit meciul foarte prost dar avem timp să ne recuperăm energia și să ne pregătim bine pentru finalul sezonului, pentru a câștiga trofee. Avem nouă puncte în față și suntem în sferturile Ligii Campionilor, îmi pare foarte rău pentru înfrângere, sunt foarte trist, dar trebuie să am echilibru”, a spus Ancelotti, citat de Sport.es.

Barcelona a urcat pe locul trei în clasamentul La Liga după victoria de pe Santiago Bernabeu, cu 54 de puncte obținute, la 12 distanță de liderul Real și 3 distanță de Sevilla, având și un meci în minus.

Declarația lui Sergio Busquets de la finalul meciului

Sergio Busquets (33 ani) a vorbit la finalul meciului, încântat de victoria obținută, dezbătând și lupta la titlu.

„Am fi putut marca mai multe goluri. Dacă avem cea mai mică șansă la titlu mergem după el, e dificil dar trebuie să fim pregătiți în cazul în care se pierd puncte. În primul rând trebuie să ajungem pe poziția a doua, pentru că Sevilla se află acolo.

În ultimul meci cu ei am jucat sub comanda lui Xavi, am controlat meciul și am avut posesie însă ne-au făcut mai mult rău pe contraatac, dar astăzi am controlat totul foarte bine”, a declarat mijlocașul la finalul partidei.