Real Madrid - FC Barcelona, LIVE TEXT, de la 22:00 | Echipele probabile. Cine îl înlocuiește pe Karim Benzema

Real Madrid - FC Barcelona, ”El Clasico” din etapa a 29-a din La Liga, se joacă duminică pe ”Santiago Bernabeu” și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe sport.ro, de la ora 22:00.

Marea problemă este legată de prezența lui Karim Benzema, atacant aflat într-o formă excepțională și devenit recent cel mai bun marcator din istoria Franței.

12:00 As anunță echipele probabile pentru El Clasico. Locul lui Karim Benzema în atacul lui Real Madrid ar urma să fie luat de Asensio, în timp ce la Barcelona necunoscuta este reprezentată de extrema dreaptă, candidați pentru locul de titular fiind Ousmane Dembele și Gavi.

23:25 Dani Carvajal a vorbit și el despre unul dintre cele mai așteptate meciuri ale anului.

„Este un meci pe care întotdeauna îl cauți în calendar, un meci special, rivalitatea existentă între Real Madrid și Barcelona este mare, întotdeauna un astfel de meci este special. Va fi un meci complicat. Barcelona se află într-o formă bună în acest moment, au făcut câteva transferuri puternice în iarnă, jucătorii noi i-au ajutat să aibă prestații bune.

E clar că dacă vom câștiga împotriva lor, mai mult sau mai puțin, vor fi în afara luptei pentru titlu. Chiar dacă ne aflăm pe o poziție consolidată, nu putem să renunțăm până nu suntem matematic campioni. Ar fi o ocazie importantă să ne asigurăm că nu au vreo șansă la titlu.

Echipa rămâne solidă cu trecerea timpului, iar asta este fundația succesului nostru. Pregătim fiecare meci ca și cum ar fi ultimul, vrem să continuăm să acumulăm puncte în clasament. Antrenorul face o treabă extrem de bună, se asigură că toți sunt implicați și ăsta a fost încă un factor cheie.

Întotdeauna te poți îmbunătăți, atât în aspect defensiv, cât și ofensiv. Cel mai bun mod este să câștigăm toate meciurile rămase, asta vom încerca să facem. Ar fi frumos pentru mine să câștig din nou La Liga, mi-ar plăcea să mai câștig încă o dată Champions League, să ajut să aducem și mai multe trofee acestui club mare, să scriem istorie cu Real Madrid.

Sper să nu mai am parte de accidentări și să închei sezonul bine și să ajut echipa să meargă înainte. Asta îmi doresc mai mult decât orice”, a declarat fundașul pentru La Liga World.

22:25 Pierre Emerick-Aubameyang a prefațat duelul cu Real Madrid, care marchează primul său Clasico la Barcelona.

„El Clasico este cel mai mare meci din lume, pentru că toată lumea vorbește despre această partidă. Chiar și când ești în afară, toată lumea vorbește despre asta. Cred că înseamnă mult pentru toți din acest club. Știu cum sunt derby-urile, am jucat câteva în trecut și există tensiunea aceasta, sentimentul că este ceva special, diferit.

Asta ne place. Uneori, câțiva dintre jucători se emoționează, dar asta ne place să vedem și asta înseamnă un Clasico. Mă aștept ca meciul să fie unul dificil.

Dacă e să fiu sincer, ei întotdeauna au o echipă bună alcătuită din jucători mari. Acum sunt în topul clasamentului, dar prefer să mă uit la noi, asta este cel mai important. Trebuie să ne uităm la noi și să continuăm așa, ne aflăm într-o formă bună, trebuie să continuăm și să credem în noi.

Barca este unul dintre cele mai mari cluburi, dacă nu cel mai mare din lume. Am fost extrem de fericit când s-au interesat de mine, de aceea am ales să vin aici. Cred că este o provocare pentru mine și sunt extrem de fericit să fiu aici.

Arată exact după cum percepi din exerior, e un club mare și mă bucur de fiecare zi petrecută aici”, a declarat Aubameyang pentru LaLiga World.

