BREAKING NEWS | La Liga revine in perioada 11 iunie - 19 iulie! Programul complet al competitiei si cand incepe sezonul urmator

Actualul sezon din La Liga va reincepe pe 11 iunie si se va incheia pe 19 iulie. In acest fel, intreaga luna august ar putea fi dedicata competitiilor europene, asa cum a solicitat UEFA.

Programul pentru revenirea la fotbal a echipelor din prima divizie este complet facut. La Liga va reveni pe 11 iunie cu derby-ul de la Sevilla.

In total vor fi programate meciuri in 6 weekend-uri. Pe langa weekend-ul 12-13 iunie, vor mai avea loc partide in 20-21 iunie, 27-28 iunie, 4-5 iulie, 11-12 iulie si 18-19 iulie.

Acestor zile de sambata si duminica li se vor adauga alte 5 zile de miercuri: 17 si 24 iunie, respectiv 1, 8 si 15 iulie. Asta in conditiile in care nu vor mai fi programate partide in nici o zi de luni din perioada mentionata.

Acest program nu a fost aprobat de comun acord de Liga si de Federatia Regala Spaniola de Fotbal, lucru care s-ar putea schimba astazi, cand este asteptata o hotarare judecatoreasca.

Daca programul va ramane cel prezent mai sus, toate echipele din La Liga vor intra in vacanta pe 20 iulie, urmand a avea 21 de zile de pauza pana pe 10 august, cand ar trebui reluate antrenamentele. In acest fel, ele ar avea o luna pentru a se pregati pentru sezonul 2020/21, care este programat a incepe pe 12 septembrie.