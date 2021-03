Ghinionul nu o paraseste pe Real Madrid! Abia revenit pe gazon, un titular a lipsit de la antrenament si are sanse minime sa joace cu Atalanta

Madrilenii au avut mari probleme in acest sezon cu accidentarile, iar Zidane a fost nevoit sa se bazeze la anumite meciuri doar pe 14 jucatori in prima echipa.

Chiar daca echipa antrenata de Zidane a fost inconstanta in acest sezon, antrenorul francez are ca scuza multele absente pe care le-a avut. Unul dintre jucatorii care nu a putut juca o mare parte din actuala stagiune este Eden Hazard, belgianul adus in urma cu un sezon si jumatate de la Chelsea in schimbul a 115 milioane de euro.



Revenit pe gazon in weekend-ul trecut impotriva celor de la Elche, cand a fost introdus de Zinedine Zidane in ultimele 15 minute ale partidei, se pare ca fotbalistul nu va putea evolua in returul din optimile Champions League contra lui Atalanta. El nu a participat insa la antrenamentul care a avut loc a doua zi dupa partida cu Elche, lipsind apoi si la sedinta de pregatire de luni.

Clubul Real Madrid nu a furnizat deocamdata nicio informatie in legatura cu starea de sanatate a fotbalistului belgian, asteptandu-se ca antrenorul Zinedine Zidane sa ofere detalii in cursul conferintei de presa pe care o va sustine luni dupa amiaza. In meciul tur dintre Real si Atalanta, disputat la Bergamo, madrilenii s-au impus cu 1-0, prin golul marcat de Ferland Mendy (86).

Totusi, Bleacher Report anunta ca Hazard a suferit o accidentare musculara care il va tine in afara gazonului intre 4 si 6 saptamani. Pentru Real Madrid este o veste teribila, cu atat mai mult cu cat belgianul nu a evoluat decat in 14 partide in toate competitiile in sezonul actual, iar fotbalistul era asteptat sa fie decisiv in meciurile pe care echipa le va desfasura in urmatoarea perioada.