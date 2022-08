Presa din Spania a dezvăluit că agentul jucătorului negociază plecarea fotbalistului la Chelsea, iar catalanii sunt pe cale să accepte mutarea olandezului în Anglia, ținând cont că mijlocașul nu acceptă micșorarea salariului.

Ajuns la antrenament, olandezul a fost întâmpinat de suporterii catalani într-o manieră neașteptată, fiind fluierat și înjurat pentru felul în care își negociază rămânerea la FC Barcelona.

Barcelona fans have been videoed shouting at Frenkie de Jong:

???? "Accept a salary cut, b*tch." ????

pic.twitter.com/xx1JTODCT7