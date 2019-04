Fotbalist legendar, declaratie FABULOASA pentru Messi! "Merita deja Balonul de Aur! Este imposibil sa-l descrii" Dezvaluiri despre plecarea de la Barcelona!

Rivaldo a vorbit despre starul Barcelonei, Leo Messi.

Dupa ce a ajuns in semifinalele UEFA Champions League, Rivaldo este de parere ca Messi merita deja Balonul de Aur, dar regreta ca argentinianul nu a putut castiga Cupa Mondiala.

"E mult timp de cand marcheaza goluri, da pase decisive, e golgheter in La Liga, iar pentru ce a facut in Liga Campionilor, cred ca e bine ca meritele sale sa fie recunoscute. Chiar daca nu va castiga Liga Campionilor, merita deja Balonul de Aur.

Este imposibil sa-l descrii. Imi place foarte mult si spun mereu ca sunt foarte trist fiindca nu a castigat niciodata Cupa Mondiala cu Argentina. Este o recompensa de care are nevoie, fiindca un jucator de clasa mondiala ca el trebuie sa fie campion mondial", a spus Rivaldo pentru GOAL.com.

Rivaldo este de parere ca Neymar a comis o greseala in momentul in care a ales sa o paraseasca pe Barcelona pentru Paris Saint-Germain.

"Am repetat-o de multe ori, cred ca a gresit, dar toata lumea e libera sa hotarasca asa cum vrea. E un jucator atat de bun incat Barcei i-ar placea probabil sa il recupereze", a declarat brazilianul.

Fostul jucator al Barcelonei a dezvaluit de ce a ales sa o paraseasca pe Barcelona in 2002. Rivaldo a ajuns in acel an in Italia, la AC Milan.

"Cred ca am plecat corect de la Barca, nu pe usa din dos. Barca tocmai il adusese pe Van Gaal si nici eu, nici el nu voiam sa lucram impreuna. Nu voiam sa fiu jucatorul sau si am ajuns la un acord sa merg la Milan. Voiam sa raman, insa din cauza lui Van Gaal pana la urmma nu s-a mai putut", a dezvaluit brazilianul.