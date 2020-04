"Neymar nu este un lider!" Un cunoscut fundas brazilian il ataca dur pe Neymar cu gandul la cucerirea CM 2022

Un compatriot a lui Neymar nu are incredere in starul de la PSG si asteapta mai multa maturitate din partea acestuia.

Rafael da Silva, fundasul brazilian al lui Lyon, a vorbit despre compatriotul sau Neymar intr-un interviu acordat ESPN si l-a atacat pe decarul nationalei.

Ca brazilian, Rafael explica faptul ca nationala Braziliei are nevoie de un jucator ca Neymar, dar nu ascunde faptul ca prefera o versiune mai buna pe postul de lider. "Avem nevoie de Neymar, avem nevoie de el, asta este sigue, dar trebuie sa se imbunatateasca mult in afara terenului. Sper ca o poate face, iar daca va reusi avem o sansa mare sa castigam Cupa Mondiala din 2022.", a declarat Rafael.

Cei doi s-au intalnit pe teren in meciul dintre Lyon si PSG din campionatul Frantei, iar Rafael spune ca a incercat sa vorbeasca cu Neymar: "Am incercat sa vorbesc cu el, sa ii spun adevarul, dar uneori oamenii nu vor sa auda adevarul."

"Neymar nu este un lider. Poti face lucruri grozave pe teren daca esti concentrat. Daca ar fi asa, atunci el ar fi cel mai bun din lume. Dar cred ca fotbalul nu este prioritatea lui. Exista atat de multe lucruri in jurul lui. Stiu ca ii este greu sa asculte.", a mai adaugat Rafael la adresa lui Neymar.

Rafael da Silva joaca la Lyon din 2015 insa nu are performante notabile in Franta. A jucat la Manchester United intre 2008 si 2015, unde si-a atins varful carierei, cucerind trei titluri de campion. A fost medaliat olimpic in 2012 cu natioanala de tineret a Braziliei, fiind coleg de echipa cu Neymar.