Florentino Perez pregateste bomba anului 2020! Presedintele galacticilor are un nou preferat! Renunta la Mbappe si vrea sa aduca pe Bernabeu al doilea cel mai valoros jucator din lume

Florentino Perez vrea sa aduca un alt jucator la Real Madrid, in cazul in care transferul lui Mbappe nu se va realiza.

Real Madrid va incerca sa detoneze o adevarata bomba pe piata transferurilor. In aceasta iarna, Zidane a declarat ca nu mai are nevoie jucatori, avand lotul complet, insa la vara Florentino Perez este gata sa sparga banca pentru a-i face toate poftele lui Zidane. Presedintele galacticilor vrea sa il aduca pe Mbappe, insa este constient ca va fi foarte greu sa il aduca, in conditiile in care sunt sanse foarte mari sa plece si Neymar la Barcelona.

Cei de la Diario Gol spun ca in vizorul lui Perez a intrat jucatorul celor de la Manchester City, Raheem Sterling, jucator care este cotat la 160 de milioane de euro, fiind al doilea cel mai valoros jucator din lume. Sursa citata spune ca Perez va inainte o oferta celor de la Manchester City in perioada de transferuri din vara.