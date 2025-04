Eliminarea lui Real Madrid în sferturile Champions League, după dubla de coșmar cu Arsenal, 0-3 pe ”Emirates” și 1-2 pe ”Santiago Bernabeu”, pare să-i fi pecetluit soarta antrenorului Carlo Ancelotti.

”Don Carlo” a spus că nu este ”nicio problemă” dacă va fi înlocuit, iar conducerea madrilenă se gândește deja la numele viitorului tehnician.

Se pare că favoritul nu mai este Xabi Alonso, scrie Four Four Two, antrenor pentru care Bayer Levekusen va face tot posibilul pentru a-l menține.

Unai Emery, antrenorul care a făcut minuni la Aston Villa



Noul nume este cel al lui Unai Emery, antrenorul care a impresionat la Aston Villa în acest sezon.

”Unai Emery, managerul de la Aston Villa, este acum favorit pentru a-l înlocui pe Carlo Ancelotti. Antrenorul basc a fost și el eliminat în sferturile Champions League, dar nu fără luptă (n.r. - 1-3 în tur și 3-2 în retur cu Paris Saint-Germain), pentru că i-a lipsit un singur gol pentru a duce dubla manșă în prelungiri.

Aston Villa a încheiat neînvinsă acasă sezonul european din Champions League, iar Emery a fost lăudat pentru munca sa”, precizează sursa citată.