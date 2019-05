CHELSEA A CASTIGAT EUROPA LEAGUE | Anuntul facut de Eden Hazard imediat dupa FINALA: "Cred ca ne luam ADIO! Mi-am indeplinit un VIS, e timpul pentru o noua provocare!"

Chelsea a castigat pentru a doua oara in ultimii 6 ani Europa League.

Eden Hazard a facut dubla in finala UEFA Europa League si, la finalul meciului, a parut ca isi ia la revedere de la Chelsea, prin gesturile sale.

Gesturile au fost intarite si de prima declaratie facuta de sportiv imediat dupa meci.

Eden Hazard a spus ca va face anuntul final in ceea ce priveste viitorul sau dupa finala UEFA Europa League, dar ca decizia este luata deja! Fotbalistul belgian va ajunge, cel mai probabil, la Real Madrid, echipa care il urmareste de foarte mult timp.

"A fost bine. Cred ca ambele echipe au jucat sub presiune in prima repriza pentru ca era o finala, dar cand a marcat Olivier a fost inceputul unei seri grozave. Am jucat bine si am controlat jocul si sunt fericit sa plec cu acest trofeu alaturi de baieti. Managerul ne-a spus sa continuam sa jucam dupa pauza si am reusit astazi sa ne aratam mentalitatea", a spus Eden Hazard dupa partida.

Hazard si-a luat adio

Eden Hazard a vorbit si despre viitorul sau la Chelsea. Presa din Spania a anuntat ca urmeaza sa fie prezentat saptamana viitoare la Real Madrid.

"Vom decide in cateva zile, singura mea tinta in aceasta seara era sa castigam finala. Am luat deja decizia si acum astept ambele cluburi (sa se inteleaga). Cred ca este adio, dar in fotbal nu stii niciodata. Visul meu a fost sa joc in Premier League si am facut asta pentru unul dintre cele mai mari cluburi asa ca poate acum este timpul pentru o noua provocare", a mai spus Hazard.