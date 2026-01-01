Clubul catalan a ajuns la un acord de principiu cu Al Ahly pentru Hamza Abdelkarim, un atacant egiptean extrem de promițător, comparat în presa africană cu Mohamed Salah.



Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Barcelona îl va împrumuta pe Abdelkarim până în luna iunie, urmând ca în vară să aibă opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 1,5 milioane de euro.



Înțelegerea include bonusuri care pot ridica suma totală la aproximativ 5 milioane de euro, în timp ce Al Ahly va păstra și 15% dintr-un viitor transfer.



Catalanii îl transferă pe „noul Salah”



Atacantul egiptean a împlinit 18 ani pe 1 ianuarie, moment din care a devenit eligibil pentru mutare. Abdelkarim este internațional U17 al Egiptului, cu 19 selecții și 12 goluri, și are o cotă de piață de 100.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



Inițial, fotbalistul se va pregăti cu Barca Atletic, echipa secundă a clubului, antrenată de Juliano Belletti. Mutarea este considerată una necesară, în contextul accidentărilor grave suferite de Victor Barbera și Oscar Gistau.



Deși a bifat doar șapte meciuri pentru prima echipă a lui Al Ahly, în care a adunat 251 de minute fără să marcheze, Abdelkarim a impresionat la nivel de juniori și la competițiile internaționale, inclusiv la Campionatul Mondial U20.



Conducerea lui Al Ahly ar urma să se întrunească pentru a da undă verde transferului, iar presa din Spania notează că acceptarea ofertei Barcelonei este „foarte probabilă”.

