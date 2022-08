Adus în vara anului 2021, Depay ar putea părăsi gruparea de pe Camp Nou după un singur sezon. Atacantul olandez este dorit cu insistență de cei de la Juventus, care i-au oferit și un contract.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, discuțiile dintre reprezentanții lui Depay și clubul torinez sunt avansate. Juventus i-a oferit olandezului un contract până în 2024, cu un salariu anual de cinci milioane de euro.

Italienii se așteaptă acum ca Barcelona să-l lase pe Depay să plece din postura de jucător liber de contract, mai anunță sursa citată.

Sunt șanse mici ca Depay să rămână la Barcelona, având în vedere concurența din compartimentul ofensiv de la echipa lui Xavi. În plus, Robert Lewandowski a luat numărul 9, care i-a aparținut olandezului în sezonul precedent, un alt indiciu care poate duce către o despărțire.

Advanced talks between #Juventus and Memphis #Depay’s lawyers for a contract until 2024 (€5M/year). #Juve are now waiting for his departure from #Barça with a free transfer. #FCB https://t.co/w5UOdnZbJy