Destinatie SURPRIZA pentru James Rodriguez! Columbianul, aproape sa semneze cu marea rivala a lui Real Madrid

James Rodriguez nu mai este dorit la Real si poate semna cu o mare rivala din Spania.

James Rodriguez, jucatorul lui Real Madrid, este dorit de Simeone la Atletico, acolo unde s-a vorbit despre mijlocas si vara trecuta. Ziarul columbian El Universal anunta ca Atletico va pune 25 de milioane de euro pe masa rivalei din Madrid pentru a-l achizitiona pe James.

Cotidianul anunta ca decizia apartine jucatorului si el este cel care doreste sa imbrace tricoul lui Atletico. Columbianul nu mai este luat in calcul pentru echipa lui Zidane, in ciuda faptului ca atunci cand a semnat i s-a promis ca va fi om de baza.

"Am incercat sa semnam cu James in vara trecuta, la inceputul sezonului, dar apoi s-a sucit si a sfarsit prin a ramane la Real.", a declarat Enrique Cerezo, presedintele lui Atletico. James, 28 de ani, ar fi incantat sa joace tot in capitala Spaniei, acolo unde antrenorul de la Atletico cauta un mijlocas cu calitatile sale, anunta Mundo Deportivo.

James Rodriguez s-a facut remarcat in 2014, cand a impresionat cu nationala Columbiei la Campionatul Mondial si a iesit golgheterul competitiei. In ultimele doua sezoane a fost imprumutat la Bayern Munchen, dar bavarezii nu au dorit un transfer definitiv, astfel ca s-a intors la Real unde nu mai este dorit deloc.