Marcus Rashford și Joan Garcia (adus de la Espanyol pentru 25 de miliaone de euro) sunt singurele două transferuri realizate în clipa de față de FC Barcelona în această fereastră de transferuri.



Decizia luată de FC Barcelona după transferul lui Marcus Rashford



Joan Laporta, președintele campioanei Spaniei, a sugerat că nu vor mai exista alte mutări, având în vedere că Hansi Flick are un lot consolidat și că vrea, în fapt, să promoveze oameni de la academie.



”(n.r. Deci nu vor mai exista alte întăriri?) În principiu, nu. Avem un lot, iar antrenorul dorește să promoveze jucători de la Barça Atlètic la prima echipă, dar în acest moment nu sunt așteptate alte transferuri”, a spus Laporta pentru Mundo Deportivo.



Oficialul catalanilor a mai explicat și că Barcelona a vrut să păstreze în mare parte echipa de anul trecut, care a făcut o figură frumoasă și în cupele europene, nu doar pe plan intern.



”Interesul și obsesia noastră principală au fost să păstrăm echipa pe care am avut-o sezonul trecut, pentru că a fost una istorică. Am vrut să menținem acel spirit de echipă alături de jucătorii pe care îi aveam, motiv pentru care nici măcar nu am luat în calcul multe dintre ofertele primite.



Antrenorul ne-a cerut mai multă forță ofensivă. O avem acum prin Marcus Rashford. Iar viziunea lui Deco asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla cu Marc-André a fost esențială în consolidarea poziției de portar. Joan Garcia se antrenează spectaculos, iar fanii Barcelonei îl vor aprecia”, a mai spus Laporta.



Primul meci din noul sezon pentru FC Barcelona e sâmbătă, 16 august, de la ora 20:30, împotriva lui Mallorca.