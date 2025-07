Proaspăt promovată, echipa din Miercurea Ciuc a bifat un egal în prima etapă (2-2 vs. Dinamo) și două eșecuri în următoarele două runde din sezonul regulat (1-6 vs. Unirea Slobozia și 0-2 vs. Rapid).



Ungurii s-au îndrăgostit de un jucător de la Csikszereda: ”Creativitate, viteză și chiar viclenie”



Publicația Nemzetisport a scris despre Efraim-Zoltan Bodo, puștiul de 18 ani de la Csikszereda care a fost integralist în prima etapă cu Dinamo și a înscris și un gol, atunci, la Miercurea Ciuc.



”Golul său cu o Dinamo a oferit creativitate, viteză și chiar viclenie!”, au descris ungurii reușita fotbalistului.



Sursa menționată mai sus a evidențiat și că Bodo a fost ofertat de Puskas Academy în urmă cu doi ani.



”Visul lui e să joace fotbal în campionatul Ungariei! Chiar a primit un telefon de la Puskas Academy în urmă cu noi ani și a spus că dacă o să se mai uite la el, o să ia în considerare propunerea”, a punctat Nemzeti.



Iar Bodo a sugerat că visul lui e să joace în primul eșalon din Ungaria. Momentan, fotbalistul e la primul sezon în Superliga României alături de Csikszereda Miercurea Ciuc.



”E visul meu dintotdeauna să joc în prima divizie acolo (n.r. în Ungaria), iar dacă oportunitatea vine în viitor, o să iau cu siguranță în considerare. Mi-a fost greu să accept atunci că eram la mare distanță de casă!”, a spus Efraim Bodo.