Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Badass! Adrian Șut, replică pe măsură după toate declarațiile tăioase ale lui Gigi Becali
Foto: Captură TV
În minutul 14 al meciului, Adrian Șut l-a învins pe Buzbuchi în urma unei centrări în apropierea porții. Fotbalistul și-a trecut, astfel, în cont prima reușită în noul sezon din Superliga.
Singurul gol pe care Șut, cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, l-a mai înscris în actuala stagiune a fost în preliminariile Europa League cu Aberdeen (3-0).
Șut a fost aspru criticat în ultimul timp de Gigi Becali, care a spus deseori că fotbalistul va lustrui banca de rezerve și că va avea înlocuitor în iarnă, în perioada de transferuri.
Iată însă că acest lucru nu s-a întâmplat și Șut a reușit în cele din urmă să și marcheze pentru gruparea roș-albastră.
