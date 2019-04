Ce se intampla la Real? Inca un jucator si-a anuntat plecarea de la Madrid: Zidane i-a gasit deja inlocuitor

Se schimba liniile la Real.

"Galacticii" se pregatesc sa incheie un sezon dezastruos. Real a ratat toate obiectivele in acest an, iar Zidane reformeaza lotul din temelii. Cel putin asa suna varianta oficiala.

In fapt, jucatorii cu experienta care au dus greul ultimelor sezoane in care s-au castigat trei titluri UEFA Champions League consecutive isi doresc sa plece de la Madrid. Marcelo, Bale, Varane sau Kroos se inscriu pe aceasta lista.

Ultimul dintre ei, neamtul Kroos, se gandeste si el serios sa plece de pe "Bernabeu" in vara. Potrivit AS, Kroos a anuntat ca vrea sa incerce o noua provocare din sezonul viitor motivand ca s-a incheiat un ciclu la Real. Venit la Real in 2014, Kroos a traversat in acest an cel mai slab sezon al sau in tricoul madrilenilor, iar criticile venite din partea fanilor l-au determinat sa ia decizia. O posibila destinatie pentru jucatorul german ar fi Manchester United, club care l-a dorit in vara lui 2018.



Zidane i-a gasit deja inlocuitor

Zidane nu este foarte ingrijorat de atitudiunea aratata de vedetele din lot. Antrenorul francez vrea sa schimbe complet lotul in vara, iar plecarea anumitor jucatori l-ar ajuta in acest plan.

Conform AS, Real are deja lista pregatita in cazul in care Kroos va pleca. Zidane va alege intre Pogba si Erikssen in vara. Suma incasata pe transferul lui Kroos va fi reinvestita in aducerea unui mijlocas tanar care sa dea un alt suflu liniei de mijloc a "galacticilor", iar alesul va fi, cel mai probabil, jucatorul lui United.