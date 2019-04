Varane se gandeste! Ultimele detalii despre plecarea complicata a francezului de la Real Madrid: marele obstacol

Raphael Varane vrea sa plece si nu prea de la Real Madrid.

Mijlocasul in varsta de 25 de ani parea decis sa paraseasca echipa de pe Bernabeu, insa L'Equipe anunta ca Varane inca se gandeste la viitorul sau.

Desi este inca tanar, francezul a castigat tot ce se putea castiga cu echipa la care joaca de opt sezoane. Acesta este motivul pentru care ar dori sa incerce o noua experienta. Varane ar putea ajunge in Premier League sau s-ar putea intoarce in tara sa natala, avand in vedere ca cei de la PSG sunt interesati de serviciile lui.

Sursa citata scrie ca Varane are dubii in ceea ce priveste plecarea de la Real Madrid.

Raphael Varane nu a avut cel mai bun sezon al sau la Real Madrid si a primit o multime de critici mai ales dupa meciurile pierdute de echipa sa cu Levante (1-2) si Barcelona (1-5).

Decizia nu este luata, iar lucrurile nu sunt deloc simple in ceea ce priveste eventuala sa despartire de Real Madrid. Varane este evaluat la 80 de milioane de euro, insa are o clauza de reziliere de 500 de milioane. Pentru a putea pleca de la Real, este nevoie de o intelegere intre actualul si viitorul sau club, iar oficialii de pe Bernabeu nu par pregatiti sa faca acest pas, mai ales ca ii pregatesc o oferta de nerefuzat jucatorului: o marire de salariu de la 6 la 9 milioane de euro net pe an.