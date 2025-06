Frenkie de Jong a transmis, pentru presa din Olanda, că prima sa opțiune este acum să semneze un nou acord cu FC Barcelona. Jucătorul ar urma să înceapă în curând negocierile cu oficialii de pe Camp Nou.

Frenkie de Jong vrea să rămână la FC Barcelona



În privința lui Frenkie de Jong au existat multe speculații de-a lungul timpului, mai ales pentru că acesta nu s-a acomodat foarte ușor în Catalonia. Acum, olandezul spune că nu ia în calcul să plece prea curând de la Barcelona:



"Cred că o să îmi prelungesc contractul cu Barcelona. Nu pot fi 100% sigur, dar dacă totul merge bine, se va întâmpla. Intenția mea este să semnez prelungirea în această vară, dar vom vedea ce se va întâmpla.



Este o negociere și nu poți spune exact când va fi finalizată. Important este că ambele părți își doresc acest lucru și cred că vom ajunge la un acord.



Am avut o accidentare de lungă durată și am suferit mult din cauza gleznei. A fost dificil, dar acum sunt bine. Nu cred că în acest an am avut evoluții mult mai bune decât în sezoanele precedente, dar titlurile pe care le-am câștigat și victoriile obținute au adus mai multă vizibilitate jocului meu", a declarat Frenkie de Jong, pentru Voetbal Zone.



Cifrele olandezului



Frenkie de Jong se află la FC Barcelona din iulie 2019. Catalanii l-au transferat atunci de la Ajax Amsterdam, în schimbul sumei uriașe de 86 de milioane de euro.



Până acum, Frenkie de Jong a evoluat în 259 de meciuri oficiale, a marcat 19 goluri și a livrat 23 de pase decisive. Șase trofee a câștigat mijlocașul în acești ani: două campionate, două Cupe ale Spaniei și două Supercupe.



Pentru naționala Olandei, De Jong are la activ 58 de selecții și două goluri marcate. Acesta a fost recent pe punctul de a pleca de la FC Barcelona, dar venirea lui Hansi Flick a schimbat întreaga situație. Spaniolii scriu că Frenkie de Jong se înțelege foarte bine cu antrenorul german, iar acesta este principalul motiv pentru care vrea să rămână în La Liga.