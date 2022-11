Carlo Ancelotti s-a hotărât! Ce va face Real Madrid în iarnă + verdict clar asupra lui Rodrygo

Real Madrid se află într-un punct bun, fiind într-o formă „de zile mari”, chiar dacă se află în acest moment pe locul secund în La Liga. Gruparea blanco are un meci în minus față de liderul FC Barcelona, care se situează la doar două puncte distanță de ea.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, Carlo Ancelotti a vorbit despre perioada de transferuri din iarnă și a evidențiat ce se va întâmpla cu Rodrygo, brazilianul cotat la 70 milioane de euro, conform Transfermarkt.

„Nu anticipăm să facem nicio mutare în perioada de mercato din iarnă. Cred că Rodrygo are mult potențial și poate fi un viitor număr nouă. Îl văd ca pe un atacant central sau în spatele lui în viitor”, a spus Ancelotti, potrivit sursei de mai sus.

Carlo Ancelotti on Real Madrid plans: “We do not anticipate making any moves in winter market”. ⚪️ #Real

“I think Rodrygo has great potential and future as 9. I see him as centre striker or behind the striker in the future”. pic.twitter.com/gEvEIHPL3S