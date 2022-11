Min. 10: GOOOL Wrexham! Dalby a deschis scorul după o fază superbă a gazdelor.

Min. 1: A început partida!

Wrexham - Oldham (ora 14:30) și Torquay - Derby (ora 17:00) sunt meciurile din primul tur al FA Cup (Cupa Angliei), cea mai veche competiție fotbalistică a lumii, care sunt LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la ora 14:00 și, respectiv, de la ora 17:00.

Whrexam, echipa actorului Ryan Reynolds, va primi vizita celor de la Oldham, de la ora 14:30, în direct la PRO ARENA și pe VOYO.

Come on, you Reds!

FA Cup First Round day at the Racecourse Ground ????

În celălalt meci ce va putea fi urmărit la PRO ARENA și pe VOYO, Torquay va fi gazda duelului cu Derby.

Get to know all about Torquay United with our latest ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? feature ????️#DCFC pic.twitter.com/SuM8SAq0Tz