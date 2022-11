Newcastle, gata să înceapă ”asaltul” pentru cel mai spectaculos transfer al iernii!

După ce au cheltuit nu mai puțin de 136 de milioane de euro pentru transferuri în vară (75 doar pentru transferul lui Alexander Isak de la Real Sociedad), cei de la Newcastle îl vor și pe Christian Pulisic (24 de ani), starul american al lui Chelsea.

Nu este prima oară când Newcastle se arată interesată de serviciile starului american. ”Coțofenele” au trimis o ofertă și în vară pentru a-l transfera, dar londonezii au refuzat-o, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Chiar și așa, Newcastle pare că este în continuare interesată de fostul câștigător al Champions League cu Chelsea și este gata pentru încă un ”asalt” în perioada de transferuri din iarnă.

