Oficialii La Liga au decis PROGRAMUL pentru reluarea campionatului! Cum se vor juca meciurile 

La Liga si Federatia Spaniola de Fotbal au ajuns la un consens in privinta programului.

Federatia si Liga au ajuns la un acord dupa multi ani de discrepante. Luis Rubiales si Javier Tebas au cautat sa ajunga la un consens in privinta programului de desfasurare al meciurilor.

Astfel, fotbalul din Spania va incepe in iunie si se va juca in fiecare zi a unei saptamani, inclusiv luni, cu o marja de 72 de ore pentru fiecare echipa, dupa cum scrie cotidianul AS. Inca se lucreaza la intervalele orare, insa s-ar putea juca meciuri la orele 20 in zonele mai putin calduroase, iar alte meciuri la orele 23 in zonele calde.

