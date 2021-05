Asta ar fi bomba transferurilor: "Simeone a cerut transferul lui Griezmann la Atletico!" Anuntul presei din Spania

Atletico Madrid ar putea castiga titlul in Spania, iar Simeone se gandeste deja la urmatorul sezon.

La Liga este aproape de final, astfel ca piata transferurilor a inceput deja sa se miste, iar primele nume si posibile mutari au fost 'aruncate'. Una dintre cele mai surprinzatoare dintre ele a fost legata de dorinta lui Diego Simeone.

Argentinianul este aproape de un nou titlu cu Atletico, al doilea din cariera de antrenor, si isi face deja planurile pentru sezonul urmator, astfel incat echipa sa ramana in continuare la acelasi nivel al competitiei.

Jurnalistul Eduardo Inda a dezvaluit la 'El Chiringuito' ca Simeone vrea sa il aduca inapoi la Atletico Madrid pe nimeni altul decat Antoine Griezmann. Desi in startul sezonului a avut prestatii slabe, pe final francezul a aparut in momente cheie si a fost decisiv in unele meciuri pentru Barcelona.

Griezmann a fost transferat in iulie 2019 la Barcelona, in schimbul sumei de 120 de milioane de euro, insa nu a reusit sa se adapteze si sa se ridice la nivelul asteptarilor. 96 de meciuri a jucat Griezmann in tricoul catalanilor, in care a reusit sa inscrie de 34 de ori si sa ofere si 16 assist-uri.