Benzema, asa cum nu l-ai vazut niciodata! A inceput sa planga in direct: "N-am cuvinte ce inseamna pentru mine"

Atacantul celor de la Real Madrid, Karim Benzema, a fost invitat la o emisiune din Franta unde a oferit un moment emotionant. Jucatorul francez a inceput sa planga atunci cand moderatorul a afisat imagini cu copiii atacantului de 31 de ani.

"Copiii mei, ei sunt totul... n-am cuvinte sa spune ce inseamna pentru mine, nu aratati asta (fotografiile), o sa incep sa plang... Vorbesc cu ei despre viata in fiecare zi" a spus Benzema.

Benzema va avea concurenta puternica in sezonul viitor - Real Madrid i-a adus deja in atac pe Rodrygo de la Santos si pe Luka Jovic de la Eintracht!

"My kids, they are my everything .... - I don't even have the words, don't show me that [pictures of his son and him side by side] otherwise I'll start to cry .... I talk to them about life everyday. To respect people and their parents." - Karim Benzema pic.twitter.com/4YdqNFEqbw