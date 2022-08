Barcelona și Memphis Depay încheie socotelile. Singura modalitate prin care olandezul îi părăsește pe catalani

Atacantul olandez mai are un an de contract cu gruparea catalană, până la sfârșitul lui iunie 2023, dar, se pare că va părăsi trupa din La Liga mai devreme.

Depay a fost adus de FC Barcelona cu un an în urmă și a evoluat în 37 de partide pentru spanioli. A reușit să marcheze 13 goluri și să paseze decisiv în doar două situații.

Fotbalistul nu va mai are loc de Robert Lewandowski și Pierre Aubameyang, iar Barca caută să-i rezilieze contractul, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, pe rețelele social media.

Italianul a specificat că singura modalitate prin care Depay este dornic să părăsească clubul din La Liga în vara aceasta va fi în momentul în care va primi o ofertă de la un club de top, altfel, Barcelona îl va avea pe cap pentru încă un sezon.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. ???? #FCB

Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL