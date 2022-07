Barcelona, capitol încheiat! Unde va juca Sergio Busquets, închizătorul care a făcut ravagii la catalani

Sergio Busquets este curtat de câteva echipe din MLS, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. Italianul a scris pe rețelele social media că spaniolul face parte din planurile lui Xavi în acest sezon și că nu va părăsi gruparea catalană. Cu toate acestea, există o mare posibilitate ca Busquets să ajungă în MLS după ce-i expiră contractul, în 2023.

Sergio Busquets, approached by MLS clubs for next summer. He’s key part of Xavi project for this season - but there’s still nothing discussed on his contract, currently expiring in June 2023. ???????????????? #FCB

Busquets will 100% stay this season and then could leave next summer. pic.twitter.com/yXXH7LvXAY