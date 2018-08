Barcelona a luat decizia FINALA in privinta lui Dembele! Ce se intampla cu jucatorul pe care a dat 105 milioane de euro vara trecuta

Valverde le-a transmis clar sefilor ce planuri are cu Dembele in noul sezon!

Francezul va fi om de baza in campionatul care sta sa inceapa. Barcelona a rupt toate negocierile cu cluburile interesate. Cele mai mari sanse de a-l transfera pareau sa fie la Arsenal, insa milionarii din Premier League au primit un raspuns categoric: Dembele NU e transferabil. Catalanii de la Sport publica pe prima pagina pozitia conducerii de pe Camp Nou.

In discutiile private pe care le-a avut cu antrenorul Valverde si cu secretarul tehnic Abidal, Dembele a primit asigurari ca va avea un rol mult mai important de jucat decat sezonul trecut. Chinuit de accidentari, campionul mondial a prins numai 23 de jocuri la Barca in ultimul an.

Dembele, 21 de ani, a costat-o pe Barcelona 105 milioane de euro in momentul transferului de la Dortmund.