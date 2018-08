Andrei Ivan se lauda ca a REFUZAT Barcelona: "Nu regret nimic!" Ce s-a intamplat la negocieri

Andrei Ivan este imprumutat la Rapid Viena de la FC Krasnodar.

Ajuns in Austria, Andrei Ivan pare ca si-a gasit linistea si a inceput sa marcheze. In playoff-ul Europa League, fostul atacant al Craiovei poate da peste FCSB, rivala sa din Romania.

Ivan le-a povestit austriecilor cum a fost dorit de Barcelona in 2016, pentru echipa a doua insa. Atacantul a refuzat si spune ca nu regreta nimic.



"Barcelona B m-a urmarit, dar nu am primit un contract pentru prima echipa. La acel moment m-am gandit ca era mai bine sa raman cu Craiova. Privind in retrospectiva, nu regret deloc, sunt multumit ca transferul nu s-a relizat. Am luat decizia corecta", a spus Ivan pentru Kurier.

Ivan are un gol marcat in primele 3 meciuri de la Rapid Viena.