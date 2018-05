A SEMNAT! Andres Iniesta, anuntat oficial de noua sa echipa! Unde va juca dupa 22 de ani la Barcelona

Andres Iniesta va juca in Japonia! Vissel Kobe a anuntat oficial pe conturile de pe retelele de socializare venirea lui Iniesta. Acesta va fi prezentat oficial pe stadionul echipei sambata, pe 26 mai. La eveniment, intrarea va fi libera pe stadion.

Patronul celor de la Vissel Kobel este Hiroshi Mikitani, cel care este si presedintele celor de la Rakuten, sponsor principal la FC Barcelona.

FC Barcelona i-a urat mult succes lui Iniesta - mijlocasul de 34 de ani a evoluat pana acum toata cariera la Barcelona, cucerind 32 de trofee cu clubul pentru ca a jucat 674 de meciuri.

???? @andresiniesta8 good luck for your new adventure in Japan with @vissel_kobe! ????????

We are sure the fans will enjoy your magic

We will follow you via Barça and @FCBarcelona_JP!

???????? #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ipTzOtS1vA