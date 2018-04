"M-a ajutat sa inteleg fotbalul!" Mesajul superb al lui Pep Guardiola dupa ce Andres Iniesta si-a anuntat plecarea de la Barca! Ce i-a transmis

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Pep Guardiola a tinut sa vorbeasca despre anuntul retragerii lui Andres Iniesta in timpul conferintei de dinaintea partidei lui Manchester City contra celor de la West Ham din acest weekend. Guardiola si Iniesta au castigat impreuna 14 trofee cu Barcelona.

"El este o alta parte din istoria Barcelonei din ultimii 15-20 de ani, parte care nu ar fi fost posibila fara el. Nu pot decat sa spun multumesc pentru ca m-a ajutat. Multi oameni cred ca managerii ajuta jucatorii dar sunt si alte cazuri.



Cred ca Andres este unul dintre cei care m-au ajutat sa inteleg jocul mai bine, doar urmarindu-l si ceea ce face pe teren. Cel mai important lucru este modul in care a jucat, cat de profesionist a fost mereu.



Vreau sa-i multumesc si sa-i urez tot binele in viitor. Sper ca intr-o zi sa se intoarca la Barcelona sa-i invete pe tinerii jucatori sau pe cei profesionisti tot ce a invatat. Cel mai impresionant lucru la el e cat de natural era totul pentru el. Facea lucrurile cu perfectiune si avea un talent nativ care e incomparabil" a declarat Pep Guardiola in conferinta de presa a lui Man City.

