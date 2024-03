La 49 de ani, Carlos Martinez a acceptat să devină primul antrenor al Simonei Halep, la revenirea în tenis.

Antrenorul catalan s-a declarat încântat de potențialul colaborării cu dubla campioană de Grand Slam din România.

Carlos Martinez: „Simona are ambiție, iar asta mută munții.”

Martinez admiră la Simona Halep ambiția și spiritul de luptă și spune că hotărârea româncei a fost factorul care l-a convins să lucreze cu sportiva de 32 de ani din Constanța.

„Adrenalina, dorința fiecăruia contează mult, dar ar fi logic ca reglarea fină să dureze ceva timp. Vorbind despre o persoană care nu a concurat de mai bine de un an și jumătate, nu va fi un proces rapid, dar prefer să mă gândesc la aspectele pozitive.

În primul rând, Simona are ambiție, asta mută munții. Acum este momentul să ne adunăm și să începem să lucrăm la tot, atât la tenis, cât și la partea fizică.

Vor fi trei săptămâni de pregătire intensă pentru a ajunge bine în sezonul de zgură, fără să uităm de prevenție pentru a nu se accidenta,” a declarat Carlos Martinez pentru Punto de break.

„Faptul că Simona a fost atât de convinsă că vrea să lucreze cu mine a fost ceea ce m-a convins în cele din urmă, dacă arată interes, eu arăt același nivel sau mai mult.

Chiar săptămâna trecută a respins un alt proiect foarte interesant, dar aici vorbim despre Halep, o jucătoare de top, trebuia să facă pasul.

Am văzut că are lucrurile foarte clare, la acest punct nu mai trebuie să îi instilăm cum se fac lucrurile, vine deja cu acea fundație a atâtor ani de experiență. Este o persoană cu o personalitate puternică, are un caracter puternic și știe perfect ce vrea.

Încă nu o cunosc foarte bine, știu că este o fată bună, dar din ce mi-a spus Darren, am înțeles că este foarte exigentă,” a completat Carlos Martinez, în același interviu.

Simona Halep și Carlos Martinez vor colabora în sezonul de zgură. Până atunci, Halep va fi antrenată de Horia Tecău, în timpul barajului Ucraina - România, programat în 12-13 aprilie, în Florida.

