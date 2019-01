OUT de la PSG! A dezamagit si paraseste Parisul! O legenda ii poate lua locul!

Totul a plecat de la transferul ratat al lui De Jong.

Barcelona l-a transferat pentru 86 milioane de euro pe tanarul mijlocas de la Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong. Pentru jucatorul de 21 de ani s-au mai luptat Paris Saint-Germain si Manchester City.

Dupa esecul din cazul tanarului olandez, sefii de la PSG au fost extrem de dezamagiti de Anthero Henrique, directorul sportiv al echipei. Henrique va pleca de la campioana Frantei in urmatoarea perioada, iar locul sau poate fi luat de legendarul Arsene Wenger.

Brazilianul a venit la Paris Saint-Germain in anul 2017, dar este foarte posibil sa paraseasca clubul francez in curand. Directorul sportiv a ratat si transferul lui Lucas Paqueta, fotbalist de 21 de ani ce a evoluat pentru Flamengo. Tanarul brazilian a preferat sa se transfere in Italia, la AC Milan.

Mai mult, pe langa cele doua transferuri ratate, Henrique nu l-a putut convinge pe Adrien Rabiot sa semneze un nou contract cu formatia de pe Parc des Princes. Rabiot nu a vrut sa isi prelungeasca intelegerea cu PSG si poate ajunge si el la Barcelona in vara acestui an.

De Jong a admis, totusi, ca a fost foarte aproape de a semna cu campioana Frantei, insa a preferat sa isi implineasca visul, acela de a juca la Barcelona.

"PSG ar fi fost o alegere excelenta. Au facut tot posibilul sa ma transfere. Cand Barca a facut o oferta serioasa, am ales sa imi urmez visul. Vorbim de Barca, iar acesta este singurul motiv pentru care nu am mai ajuns la PSG", a spus Frenkie De Jong.

Locul lui Anthero Henrique poate fi luat de fostul antrenor al lui Arsenal, Arsene Wenger. In martie 2018, Wenger a fost pentru ultima data pe banca londonezilor, dupa 22 de ani in care a facut istorie pe Emirates. Conform ESPN, Thomas Tuchel a avut mai multe intalniri cu antrenorul de legenda, cel care ar putea prelua rolul de director sportiv la Paris Saint-Germain.