Primul mesaj al lui De Jong pentru fanii Barcelonei! Ce le-a transmis cel mai nou transfer al catalanilor | VIDEO

Frenkie de Jong va deveni din vara jucatorul Barcelonei.

Primele cuvinte adresate de Frenkie de Jong in calitate de jucator al Barcelonei au fost publicate pe conturile de pe retelele de socializare ale clubului catalan.

Intr-un clip de 17 secunte, jucatorul s-a felicitat pentru alegerea facut si si-a exprimat bucuria de a se alatura clubului de la 1 iulie.

"Buna, fani ai Barcei, aici Frenkie! In aceasta vara voi veni la Barca!", a spus jucatorul in mesajul transmis in engleza si dedicat fanilor clubului catalan, la cateva ore dupa anuntul oficial al transferului.

De Jong a marturisit ca se simte "fericit, mandru si nerabdator" sa intre in echipa Barcelonei.