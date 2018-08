AROGANTA Barcelonei dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid! Ce spun catalanii despre transferul de 100 de milioane

Cei de la Barcelona au vorbit in premiera de plecarea lui Cristiano Ronaldo din La Liga.

Transferul anului in fotbal, plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus Torino, incheie perioada eternului duel din Spania intre jucatorul portughez si Lionel Messi. Cei de la Barca si-au ironizat rivalii, spunand ca o asemenea situatie nu ar putea avea loc niciodata la Barca.

Intrebat de plecarea lui Ronaldo si daca se poate compara cu o plecare ipotetica a lui Messi pentru 100 de milioane de euro, purtatorul de cuvant al Barcei, Josep Vives, a declarat: "Nu imi pot imagina o asemenea situatie, ca Messi sa nu fie cu noi. Deja sunt nerabdator pentru ca sunt prea multe zile fara fotbal. O asemenea situatie (cu plecarea lui Messi) nu ne-o putem imagina" a spus Vives.

O alta intrebare a fost legata de amenintarea celor de la AS Roma de a o da in judecata pe Barca pentru transferul lui Malcom, jucator pentru care italienii se intelesesera deja cu Bordeaux: "Suntem foate calmi in aceasta privinta, am actionat in modul corect, a existat un acord intre toate partile, nu putem sa ne simtim vinovati ca am transfer un jucator de asemenea talent" a mai spus Vives.