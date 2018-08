Juventus a gasit partenerul ideal pentru Cristiano Ronaldo in atac! A costat doar 7,5 milioane de euro

Juventus pare ca i-a gasit coechipierul perfect lui Cristiano Ronaldo in atacul echipei.

Pustiul Andrea Favilli a impresionat in partida amicala cu Bayern Munchen si a reusit sa marcheze cele doua goluri prin care italienii au castigat.

Tanarul in varsta de doar 21 de ani, adus in aceasta vara de la Ascoli pentru doar 7,5 milioane de euro, are la dispozitie acest cantonament din Statele Unite ale Americii pentru a-si castiga locul in echipa.

Cristiano Ronaldo, pe care Juventus a platit 105 milioane de euro, va fi punct fix, in timp ce Favilli se va lupta cu "gigantii" Mandzukic si Higuain pentru celalalt loc ramas liber. Deocamdata, atat Cristiano Ronaldo, cat si Mandzukic si Higuain sunt in vacanta dupa ce au participat la Cupa Mondiala cu nationalele lor.